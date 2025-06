Atlético y PSG, sin caras nuevas en el primer gran duelo del Mundial de clubes

Atlético de Madrid y París Saint-Germain disputan el primer gran partido del nuevo Mundial de clubes de la FIFA, una competición que los rojiblancos afrontan con enorme entusiasmo después de una decepcionante temporada. Los parisinos, flamantes campeones de Europa, se presentan en Estados Unidos como el gran rival a batir. Ambos, eso sí, lo hacen sin refuerzos en sus filas, un contraste absoluto después de ser los dos equipos de la Champions que más se gastaron en refuerzos la inicio de la temporada.

El novedoso miniplazo para traspasos de la FIFA se cerró el pasado 10 de junio sin apenas movimientos en ambos equipos. Mientras que clubes como el Real Madrid, con las llegadas de Huijsen, Alexander-Arnold e, incluso, Xabi Alonso para el Mundial, o el Manchester City, que se ha dejado 110 millones en Cherki, Reijnders y Aït-Nouri para buscar el triunfo en el torneo, ni PSG ni Atlético han cerrado fichaje alguno.

No hay caras nuevas en las filas 'colchoneras' y no podremos ver de rojiblanco al esperado Baena, un fichaje por cerrar en el Metropolitano. Tan solo se ha confirmado la compra definitiva de Lenglet y Musso, y el regreso de su cesión de Carlos Martín. Escaso botín para un Simeone que tendrá que apañarse con las mismas armas de las que ha dispuesto toda la temporada.

Situación similar tiene Luis Enrique, con el aliciente en su caso de la espectacular temporada que está viviendo el PSG. Lo ha ganado todo y espera poner la guinda a una campaña histórica con la corona de campeón mundial de clubes. Por París situaban los rumores a Franco Mastantuono, que finalmente vestirá de blanco. Eso sí, la perla argentina disputará el Mundial con los colores de su todavía actual club, el River Plate bonaerense.

Dembélé no estará en el debut del PSG

Con estos mimbres han aterrizado Atlético y PSG en Los Ángeles, donde Simeone, al menos, tiene a todos sus jugadores disponibles. Ni una sola baja para armar un once en el que la única duda la podemos encontrar en la delantera, donde Sorloth parte con ventaja sobre Griezmann en el puesto de acompañante del indiscutible Julián Álvarez.

Por su parte, Luis Enrique no podrá contar con el candidato al Balón de Oro, Ousmane Dembélé. El 'mosquito' llegó lesionado de la Nations League y no ha tenido tiempo de recuperarse, por lo que su puesto lo ocupará Barcola. Será, en principio, el único cambio del once que arrasó al Inter en la final de la Champions.