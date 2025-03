Carlo Ancelotti: "Simeone es un gran entrenador, tenemos una idea parecida de fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha vuelto a elogiar a su homólogo del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en la previa del derbi decisivo de Champions League. El conjunto blanco visita este miércoles el Metropolitano con ventaja (2-1) del partido de ida y el italiano ha reiterado su buena opinión del argentino: "Es un gran entrenador, tenemos una idea parecida de fútbol".

Será el cuarto derbi en lo que va de temporada -a la espera de ver si los dos se clasifican para la final de la Copa del Rey-, un partido que Ancelotti prevé igualado: "Han sido siempre partidos igualados y el de mañana será exactamente lo mismo. Se decidirá por pequeños detalles como ha sido siempre".

No obstante, el de Reggiolo (Italia) le quita trascendencia, a pesar del momento de la temporada: "Es solo un partido que nos permite seguir soñando en esta competición como ha pasado en otros años. Este año es más complicado que otros, pero seguimos con la misma confianza para llegar al último partido".

El técnico madridista ha asegurado que no han pensado en ensayar los posibles penaltis en caso de que la eliminatoria llegue a ese extremo. No obstante, a la hora de elegir los lanzadores ha afirmado que se fija en "el aspecto mental. Si debo elegir para un tanda, el aspecto mental es más importante que el técnico".

Preguntado por la responsabilidad en caso de derrota, primero ha bromeado con echársela a los jugadores. Pero luego, más reflexivo, ha añadido: "No es problema del Real Madrid, es un problema de la figura del entrenador. El único responsable es siempre el entrenador. Somos conscientes y me parece bien. Estoy en un puesto muy querido, es justo que que tenga la responsabilidad".

En cuanto a sus jugadores, ha sido tajante a la hora de salir al paso de los rumores sobre una mala relación entre Vinicius y Kylian Mbappé : "Yo no veo eso que habéis visto vosotros. Me parece que se llevan muy bien".

Ancelotti, Modric y Brahim

El entrenador del Real Madrid también ha hablado sobre Modric y su posible titularidad, ya que el capitán no suele tener continuidad. "Que no se preocupe, yo no miro esa estadística". Y a la hora de elegir entre el croata o Brahim Díaz, "tengo más de 11 jugadores que pueden jugar este partido y los que no jueguen aportarán desde el banquillo. Un cambio bien hecho puede marcar la diferencia".

Asimismo, ha explicado unas palabras suyas sobre correr y marcar la diferencia de comparecencias previas, aplicadas al próximo partido: "Si tu corres mucho es posible que empates el partido, pero si marcas la diferencia lo más posible es que ganes el partido".