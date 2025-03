España pierde contra Letonia en el primer partido del año (83-66)

No había nada en juego para ninguna selección, ya clasificadas para el Europeo de este verano. Aunque para España estaba en juego la venganza, pero no ha podido ser. Letonia ha ganado a los de Scariolo las dos últimas veces que se han visto las caras y con la de hoy ya van tres. Letonia crecía en cada cuarto mientras que España se hacía pequeña y al final la diferencia ha sido de 17 puntos.

Era una prueba más para esta nueva generación y coger sensaciones. De hecho, Hugo González y Guillem Ferrando pudieron debutar y anotar con la selección. Pero no fue suficiente, porque a España le faltaba hacer daño desde el exterior, y una buena defensa de Letonia, impedía que los españoles se acercaran en el marcador.

A eso hay que sumarle el acierto de Letonia desde la línea de 3. Marcaron 14 triples mientras que los de la selección española apenas cinco.

Tocó remar todo el partido para que la diferencia no fuera tan grande. Los españoles se fueron al descanso siete abajo (41- 34) y la distancia no dejó de aumentar a la vuelta de los vestuarios. A los de Scariolo les costaba seguir el ritmo físicamente y un muy acertado Rodion Kurucs (28 puntos) hicieron que 'La Familia' no encontrara su juego.

El último cuarto fue el peor de la selección, parecía que habían tirado la toalla y llegaron a estar 23 abajo. Mientras que el otro lado de la balanza no bajó de los veinte puntos en ningún cuarto.