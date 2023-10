Negreira presenta un informe médico que le declara "incapaz" para ser interrogado

José María Enríquez Negreira ha presentado, según avanza en exclusiva el diario 'El Mundo' y ha podido confirmar RTVE, un informe psiquiátrico ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona que le considera "incapaz" para declarar por sus cobros del FC Barcelona en el marco que investiga el 'caso Negreira'.

El abogado del exárbitro ha entergado al juez que instruye la causa un dictamen de la psiquiatra Esperanza Gómez, que concluye que "Negreira padece una avanzada demencia cognitiva que le impide someterse a un interrogatorio judicial."

Según ha publicado 'El Mundo' y según el informe forense, el exvicepresidente de los árbitros "no no está capacitado para calibrar si lo que declare en sede judicial le puede perjudicar o no y, por lo tanto, pide que le aparte de la causa por este motivo".