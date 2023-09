El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no ha querido "confirmar nada" respecto al once que alineará contra el Cádiz, aunque ante la baja de Álvaro Morata tras su expulsión frente a Osasuna, ha asegurado que no se pone en "estado de victimismo, no es momento".

"No tengo claro quienes van a empezar", señaló el 'Cholo', que elogió a Morata.

"Álvaro está haciendo un gran trabajo, el otro día hizo un grandísimo partido, lo trabajó muy bien, lo compitió muy bien y ojalá que pueda mantener, sobre todo, ese espíritu que tuvo en los dos últimos partidos, que fueron muy buenos", comentó.

En un tramo con tantos partidos acumulados, el Atlético sufre entre siete u ocho bajas para este domingo, con una corta nómina de futbolistas disponibles, 15 el pasado jueves ante Osasuna y 15 o 16 este domingo ante el Cádiz, con la importancia que toma ahora el descanso entre tantos encuentros, cuando apenas hay opciones de rotar.

"Creemos que, obviamente, hay más partidos de selección, eso es verdad, que antes. Y esos partidos de la selección rompen un poco todo; los partidos de selección que hay posteriores al término del campeonato, las competiciones que van apareciendo continuamente y generan que hay más partidos que en otra época. Hay que buscar la manera también, desde el juego, lo táctico y lo posicional", continuó.