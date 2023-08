Hace 6 años la Selección Española nos volvió a llevar a lo más alto del olimpo. Hasta la fecha, España es la vigente campeona del mundo y es el momento de revalidad el título. Del 25 de agosto al 10 de septiembre podrás disfrutar en RTVE Play y los diferentes canales de Televisión Española, de la 19ª edición del Copa Mundial de la FIBA 2023 que se celebra en tres países: Indonesia, Japón y Filipinas.

Un total de 32 conjuntos nacionales se enfrentan para levantar el título: ser la mejor selección del mundo. Además, el torneo reparte 7 billeres directos para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024: los dos mejores equipos de América y Europa, exceptuando a Francia, clasificada como anfitriona, y los mejores de África, Asía y Oceanía, obtendrán una plaza. Como también los 19 billetes al Preolímpico del próximo año: uno para los mejores equipos de América, África y Asia que no hayan obtenido un cupo a París 2024, y los siguientes 16 mejores sin distinción de continente.

En el medallero histórico de la cita mundialista, Estados Unidos tiene en su poder un total de 12 medallas (5 oros, 3 platas y 4 bronces), seguido de Yugoslavia (10) y la Unión Soviética (8). El top 5 lo cierran Brasil (6) y España (2). La 'Familia' posee dos oros conseguidos en Japón 2006 y China 2019.

Hora, canal y donde ver las pruebas del Mundial de Baloncesto 2023 en RTVE Play

Fase de grupos

Canadá - Francia: Viernes 25 de agosto a partir de las 15.00 horas en RTVE Play

España - Costa de Marfil : Sábado 26 de agosto a partir de las 15.30 horas en RTVE Play y en La 2

Italia - República Dominicana: Domingo 27 de agosto a partir de las 10.00 horas en RTVE Play

España - Brasil : Lunes 28 de agosto a partir de las 15.30 horas en RTVE Play

Alemania - Finlandia: Martes 29 de agosto a partir de las 09.30 horas en RTVE Play

Irán - España : Miércoles 30 de agosto a partir de las 15.30 horas en RTVE Play

Más Mundial de Baloncesto en Teledeporte

Cada día tienes una cita en Teledeporte, pasar descubrir todos los entresijos de cada jornada del Mundial, a partir de las 19:00 horas. No obstante, si a esa hora no puedes seguir el programa, no te preocupes, RTVE Play es tu solución. Tras la emisión, podrás disfrutarlo en la plataforma de videos bajo demanda gratis y online. ¡Vive la Copa Mundo masculina de baloncesto de la en RTVE!