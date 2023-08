España acudirá al Campeonato del Mundo de Atletismo que se disputará en Budapest entre el 19 y el 27 de agosto con una selección inicial de 56 atletas, la tercera más numerosa de su historia y por primera vez con más mujeres (29) que hombres. Además, según confirmó en rueda de prensa el seleccionador nacional José Peiró, está lista podría ampliarse ya que aceptarían tres posibles invitaciones de World Athletics para Carolina Robles (3000 obstáculos), María Vicente (longitud) y Laura Redondo (martillo).

Entre las ausencias, Peiró recalcó que no había sido "una decisión fácil" dejar fuera del equipo de 800 metros a Mariano García, actual campeón de Europa, pero que este le había trasladado que entendía no entrar en un equipo que "no es mejor ni peor" que el que fue el año pasado a Eugene (Estados Unidos) y que "es amplio" y de su total "confianza".

Esta selección se ha confeccionado tras la celebración del Campeonato de España el pasado fin de semana en Torrent (Valencia) y en base a los criterios establecidos por el propio Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA. Peiró se mostró "gratamente sorprendido del nivel de comprensión y aplicación" de los, en ocasiones, discutidos criterios de selección "de inmensa mayoría de atletas".

De todos modos, no oculta que siempre se puede "hacer más" a la hora de mejorar estos criterios, que considera que son "iguales para todos". "Los que no hayan entrado tendrán su consiguiente disgusto que entenderé perfectamente, pero los atletas entienden y asumen mejor los criterios que desde fuera los aficionados y medios. Saltarse los criterios nos haría perder nuestra credibilidad", apuntó.

Los casos de Retamal y Peleteiro El campeón de España de 200 metros lisos, Pol Retamal, ha reaccionado en sus redes sociales mostrando su indignación por no haber sido incluido en la lista. Contaba con los puntos suficientes requeridos por World Atheltics pero no con la marca mínima que la federación española había indicado como la mínima para acudir a Budapest. “COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/bufdegSjZf“ — Pol Retamal Ávila (@Polretamal8) August 3, 2023 Sobre el caso de Ana Peleteiro, el seleccionador seguró que no se había llegado a "plantear hacer la excepción" con la saltadora Ana Peleteiro para incluirla en la selección ya que cumplía con los criterios de World Athletics. "Tras recoger la medalla en el Campeonato de España lo primero que me dijo fue no", sentenció. Además, Peiró ha explicado porque no se ha aplicado ese criterio de excepcionalidad en ningún otro caso: "Tiene que ser una causa notablemente excepcional y con todo el respeto a los que no han entrado, no hay una excepcionalidad tan apabullante".