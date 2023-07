El 1500 no decepciona como una de las grandes citas del campeonato

La sesión matinal traía uno de los momentos más destacados del campeonato: se esperaba mucho del duelo Adel Mechaal-Mo Katir en el “milqui” y la final respondió e incluso superó las expectativas. Ha sido una carrera muy rápida que acabó con Mechaal remontando en la recta de meta para batir un récord de los campeonatos que poseía aún Fermín Cacho desde 1991 y volver a ganar por cuarta vez un título que en 2022 había sido para el ahora medallista de bronce, Mario García Romo (3:34.67).

La corona de campeona vuelve a ser para Esther Guerrero (4:18.71) que suma así su cuarto título por los tres de Marta Pérez (4:19.91), otra vez una de sus rivales hoy, esta vez plata por delante de Agueda Marqués (4:19.96).

“�� @estherrguerrero es ya la mejor del 1500m



"Me gustan mucho los campeonatos, me crezco mucho"



"Tenía claro que quería hacer" ��



"He terminado muy fuerte" ��



