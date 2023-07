El Campeonato de España de atletismo 2023 ha dejado este sábado en Torrent, segunda jornada, un día de emociones fuertes y grandes marcas. La mejor, la del velocista Sergio López, que ha revalidado su cetro en los 100m como 'rey de la velocidad' con 10.11 segundos.

López, de la SA Alcantarilla, ha quedado tan solo seis centésimas por debajo del récord absoluto de Bruno Hortelano. Pero es que el podio, que completan Guillem Crespí y Ricardo Sánchez, ha marcado 10.17 y 10.19 segundos.

Hasta ahí, todo correcto si no hubiera sido por el viento, de +2,4, que ha invalidado la marca de la carrera como una de las más rápidas de la historia de España.

En categoría femnina, con viento legal, se ha impuesto Lucía Carrillo, con un tiempo de 11.39 segundos. El podio lo completan Carmen Marco (11.41 segundos) y Elena Daniel (11.44).

Tessy Ebosele, del Playas de Castellón, se ha proclamó en un primer momento campeona de España de salto de longitud en una reñida final que en un principio sorprendió por sus marcas, con Ebosele (7,09) y María Vicente (7,02) por encima de los siete metros . Esos saltos se dieron con viento superior a los 2 nudos por lo que no eran legales, pero así todo, para dar una idea de lo que suponían, no se saltan siete metros con viento legal desde Sevilla 1999, con el récord de Niurka Montalvo.

"Es un titulo que llevo intentado durante muchos años , siempre lo he estado luchando hasta el final y este año, por fin, he ganado ese título de campeón de España", señaló Arce en declaraciones a TVE.

Sergio Fernández y Daniela Fra, campeones en 400 vallas

El navarro Sergio Fernández (New Balance Team) confirmó su condición como "rey" indiscutible de los 400 metros vallas, tras conquistar este sábado en la localidad valenciana de Torrent su octavo título de campeón de España con un tiempo de 48.99 segundos.

Una sensacional marca que confirmó que el de Barañáin se encuentra totalmente recuperado de la rotura del tendón de los isquiotibiales que le obligó a pasar en 2022 por el quirófano y que le ha mantenido casi dos años alejado de las pistas.

"Hay veces que la vida te da palos, te pone obstáculos, te quiere golpear pero hay que seguir luchando. Está claro que luchar no garantiza el éxito, pero no luchar garantiza el fracaso", señaló Fernández tras la prueba en declaraciones a TVE.

Si Sergio Fernández sumó su octavo título de campeón de España, la joven Daniela Fra (Valencia Club Atletismo) estrenó su palmarés en la competición, tras imponerse en la final de los 400 metros vallas con un tiempo de 55.85 segundos, la quinta mejor marca española de todos los tiempos.

Fra, que ya firmó el mejor crono de las series preliminares, aventajó en 37 centésimas a Carla García (Valencia Club Atletismo), séptima en los pasados Europeos sub 23, que debió conformarse con la medalla de plata con registro de 56.22 segudos.

La nueva campeona no ha podido reprimir las lágrimas en la entrevista posterior para TVE. "No sé yo si podré repetir la marca, no he corrido yo sola", ha dicho al acordarse del apoyo recibido.