Ana Peleteiro, campeona de España de Triple Salto sin mínima

La saltadora española ha recuperado la corona como campeona de España de Triple Salto, pero no ha conseguido la mínima mundial por cuatro centímetros, con un mejor salto en Torrent de 14.21. Peleteiro ha explicado que no espera recibir ninguna invitación para el campeonato del mundo de Budapest. "Si hay unos requisitos que hay que cumplir, quien no los cumple se debe quedar en casa. Yo no los he cumplido", añadió la gallega.