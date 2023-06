Lewis Hamilton (Mercedes) marcó el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 por delante de su compatriota y compañero George Russell. La segunda sesión duró noventa minutos, treinta más de lo previsto, después de que en la primera apenas se rodase debido a un problema con las cámaras de seguridad del circuito.

En su mejor vuelta, Hamilton paró el cronómetro en un minuto, 13 segundos y 718 milésimas, sólo 27 menos que Russell; en una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron tercero y cuarto, respectivamente. El madrileño marcó un tiempo de 1:13.844, mientras que al asturiano completó su mejor vuelta en 1:14.044. Ambos superaron el mejor registro de Charles Leclerc, que fue quinto.

Max Verstappen, campeón del mundo y actual líder del campeonato, solo pudo ser sexto con un tiempo de 1:14.142, a 424 milésimas del tiempo del heptacampeón del mundo. 'Checo' Pérez (Red Bull) finalizó octavo, dos puestos por detrás de su compañero y uno por detrás de Bottas. Lance Stroll y Pierre Gasly completaron los diez primeros puestos.

La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas, la primera de ellas por una 'fumata negra' en el Haas del alemán Nico Hülkenberg y la segunda por el francés Esteban Ocon (Alpine), que se quedó parado junto a un muro. Las nubes también fueron protagonistas, dejando un 'baile' en los boxes por la amenaza de la lluvia, que hizo acto de presencia en los últimos compases de los entrenamientos libres.

“�� FP2 CLASSIFICATION ��



Lewis Hamilton on top for FP2 in Canada! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/8RgrKs73Kl“