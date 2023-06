La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 duró solo cinco minutos. Un problema con las cámaras de seguridad impidió a los pilotos rodar durante los cincuenta y cinco minutos restantes. Solo doce pilotos llegaron a marcar tiempo y fue Valtteri Bottas (Alfa Romeo) el que dio la vuelta más rápida (1:18.728).

La tanda se vio interrumpida nada más comenzar por un problema mecánico de Pierre Gasly. El Alpine del piloto francés quedó detenido en la pista y obligó a sacar una bandera roja que paró la sesión. Fue entonces cuando la FIA notificó que existía un problema con las cámaras de seguridad y que la sesión quedaba detenida. Pese a la espera, el problema no fue solucionado a tiempo.

En consecuencia, la FIA ha notificado que la segunda sesión de entrenamientos libres comenzará media hora antes, alrededor de las 22:30 hora española, y que durará noventa minutos.

“The FIA have clarified a two-hour gap is required between FP1 and FP2.



FP2 will start at 1630 local time, 30 minutes earlier than previously scheduled, and run for 90 minutes.#CanadianGP #F1“