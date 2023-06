Tras un descanso después del fin de semana complicado para los pilotos españoles en su Gran Premio de casa, el mundial de Fórmula 1 hace una parada en Norteamérica con el GP de Canadá, un escenario donde Alonso cumplió en 2018 los 300 Grandes Premios dentro de la competición y un Gran Premio que ha sido marcado por momentos históricos como aquel accidente de Robert Kubica, los peligrosos toques con la llamada 'pared de los campeones' y las gestas del héroe local que le da nombre al circuito, Gilles supo ganar hasta a ciegas en su casa.

Y es que la visión no es lo único necesario para que un Gran Premio de Canadá circule con normalidad, tras aquella famosa carrera del 2011 que duró más de 4 horas y tuvo a un Safety Car en casi la mitad de las vueltas, la visita a Montreal ha sido marcada por la presencia de banderas amarillas, solo 2015 y 2019 fueron libradas de las visitas a pista del Safety Car.

