La temporada 2022-2023 de LaLiga Santander ya ha concluido oficialmente y no han pasado ni 24 horas para que veamos las primeras sacudidas del terremoto provocado. Sobre todo en los clubes implicados en la lucha por evitar el descenso, con epicentro en Valladolid.

Las lágrimas del técnico argentino Pezzolano en rueda de prensa eran un fiel reflejo de las sensaciones que se vivían en ese momento en Zorrilla, pero también de lo que estaba por venir.

02.09 min Pezzolano, entrenador del Valladolid, rompe a llorar en la rueda de prensa posterior a su partido

El presidente del Valladolid, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario, convocaba una rueda de prensa para este lunes a las 11:00 horas. En la misma ha asegurado que durante la temporada "se han cometido errores" y que trabajarán para volver a ascender la próxima temporada.

"Fran -Sánchez, director deportivo- y Pezzolano van a seguir, son pilares muy importantes para nosotros. Tenemos total confianza en ellos para el proyecto de volver a Primera", ha confirmado en la rueda de prensa.

“No me iré del Valladolid hasta que no deje el legado que quiero dejar“

Se especulaba con un anuncio de su posible venta de su paquete accionarial, pero el brasileño se declaraba un "enamorado" del Valladolid y se implicaba en el proyecto para la próxima temporada. "¿Si he pensado en la venta? No", ha dicho rotundo. "No me iré del Valladolid hasta que no deje el legado que quiero dejar", ha añadido.

Espanyol, salida de futbolistas clave y posible venta del club Antes, certificó su descenso otro histórico como el Espanyol. En el banquillo, un ex de la casa como Luis García que, pese a no poder salvar al equipo, no se ha visto 'quemado' al haber llegado al cargo con poco margen. Pero en la plantilla hay jugadores como el capitán Sergi Darder o el delantero Joselu Mato, sobre todo este último disfrutando de su estrenada internacionalidad, que tienen ofertas para continuar en Primera. Resúmenes de LaLiga Espanyol - Almería: resumen del partido de la 38ª jornada de Liga Ver ahora Sobre la mesa está también la necesidad del club de paliar los efectos del 'tsunami' económico que supone el descenso. El propietario, el empresario chino Chen Yansheng, va más allá y se plantea la venta del club, que está tasado en unos 220 millones, según informó 'Mundo Deportivo'. La fiesta se trasladó a Almería, donde la Unión Deportiva celebró la permanencia con un gol de penalti en el último minuto. Sin embargo, la fiesta tuvo un sabor agridulce cuando el técnico, Francesc Ferrer 'Rubí', anunció que no continuaba. Algo parecido sucede en el Celta de Vigo, donde el futuro del técnico Carlos Carvalhal no está nada claro. Con el final de la temporada se abre la época de las especulaciones y el entrenador portugués no se libra de las críticas por la mala temporada, pese a lograr la salvación. Resúmenes de LaLiga Celta - FC Barcelona: resumen del partido de la 38ª jornada de Liga Ver ahora En cuanto a la plantilla, otra de las incógnitas es el futuro de la 'perla' de la cantera, Gabri Veiga. Después de exhibirse con un gran partido y doblete ante el FC Barcelona, el gesto de besarse el escudo sonó a despedida. 40 millones de cláusula son demasiado tentadores como para que los grandes clubes dejen escapar la ocasión de llevarse un futbolista de gran potencial. Uno que quiere continuar pero no tiene claro su futuro es Carles Pérez, cedido por la AS Roma. "Ojalá pueda seguir. Supongo que lo primero será reincorporarme a la Roma, pero a mí me gustaría volver al Celta. Aquí estoy como en casa", ha declarado.