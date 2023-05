El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro que Vinicius será baja en el partido del Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla: "No viaja porque no puede jugar. Le molesta aún la rodilla. No puede jugar y punto" y aprovechó para dejar en claro que aun con bajas se encara el partido de manera positiva: "Tenemos algunas bajas pero el resto está bien y sacaremos el mejor equipo posible. Anímicamente estamos bien".

A pesar de no dar pistas definitivas del once, se han confirmado las bajas de Asensio, Benzema y Vinicius, además ha dejado la duda de Eden Hazard, del que se refirió con clave a su futuro: "Creo que nunca he dado el once. Esto es un tema que Hazard tiene contrato y se presupone que se queda aquí. Si no está contento tiene que pedir al club una salida y si está contento se queda, como todos", refiriendose al belga sobre lo que tiene que hacer para mejorar su situación: "Lo que necesita Hazard para la próxima temporada se lo diré a él en privado, no aquí" .

La plantilla del próximo año, en el foco El Italiano, que se vió confundido por los rumores que ubican más delanteros en la orbitra del Real Madrid hizo referencia a las posibles necesidades de la plantilla para el próximo curso: "Somos el equipo que más ha marcado goles, yo creo que la falta ha sido en la parte de atrás, más que todo por lesiones", sobre esas lesiones habló en clave Mendy: "El problema ha sido la lesión importante de Mendy que nos ha creado problemas. Pero hay que tener confianza en él porque es un defensa muy fuerte. No tenemos que hacer muchas cosas en defensa porque está bien". Con respecto a las incorporaciones en ataque y al ser preguntado por Joselu, delantero del Espanyol: "Estamos viendo, vamos a trabajar para mejorar la plantilla pero no quiero hablar de nombres. Hay mucha gente involucrada ahora. Me gusta Joselu, pero también Aspas, Morata, por hablar de los españoles".