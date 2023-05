El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro que Vinicius será baja en el partido del Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla "No viaja porque no puede jugar. Le molesta aún la rodilla. No puede jugar y punto" y aprovechó para dejar en claro que aun con bajas se encara el partido de manera positiva: "Tenemos algunas bajas pero el resto está bien y sacaremos el mejor equipo posible. Anímicamente estamos bien".