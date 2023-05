La larga noche de los 'Mendilovers' en Sevilla

Sevilla tiene nuevo cántico y nuevo ídolo: "Mendilibar me lleva a Budapest, me lleva a Budapest, me lleva a Budapest". Es la séptima final a la que llega el equipo ilicitano, que puede alargar su idilio con la Europa League, pese la floja temporada en Liga. los 'Mendilovers' inundaron los aledaños del Sánchez Pizjuán con el pitido final.

“¿Algún MendiLOVER por aquí?



���������� pic.twitter.com/j2WSPAQ14I“ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 18, 2023

Había que celebrar, por lo que se había conseguido (llegar a la final de la Europa League), gracias a quién (Mendilibar, un entrenador que parecía ser un parche), por cuando (a final de temporada, salvando el descenso) por cómo se había conseguido (remontando a la Juventus en casa), y por dónde (en casa, ante una afición entregada a José Luis).