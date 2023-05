El día en el que el Sevilla se juega entrar a su séptima final, se cumplen siete años de la conquista de la quinta Europa League. El 18 de mayo de 2016, los hispalenses derrotaron al Liverpool en Basilea (3-1).

