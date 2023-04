El 'Palco 0' es un caso similar al que habilitó el 15 de agosto de 2015 el Sunderland para Nathan Shippey, un niño de 8 años con TEA, fan de los 'Black Cats'.

Nathan no podía ir al Estadio de Luz debido al ruido que le aturdía, por lo que el club inglés, tras hablar con sus padres, estrenó la Nathan Shippey Sensory Room. Una sala diseñada para aficionados con austismo y problemas sensoriales, desde la que pueden visualizar el campo sin el ruido ensordecedor del público.

