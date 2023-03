Un equipo de personas con discapacidad visual podrá seguir el primer partido de clasificación de la selección española de fútbol para la Eurocopa de Alemania de 2024 contra Noruega, que se disputa este sábado en La Rosaleda de Málaga, a través de 'Escoita', una funcionalidad integrada en la aplicación de la RFEF que narra de forma descriptiva el juego sin publicidad y sin comentarios, todo ello integrado con el sonido ambiente.

Esta función, disponible en la aplicación 'RFEF Narración partidos para personas ciegas', ha sido posible gracias a los fondos Hat Trick UEFA de Responsabilidad Social, que han aportado la financiación para poner en marcha la herramienta de narración adaptada.

La RFEF ha suscrito un acuerdo con la ONCE a través de Fernando Riaño, director de Sostenibilidad/ESG y Relaciones Institucionales en Grupo Social ONCE, por el que se difundirá esta iniciativa entre todos los miembros de la organización, tanto a nivel nacional como internacional.

Escoita fue desarrollada por el futbolista aficionado Jesús Suárez para poder seguir disfrutando de los partidos en el campo antes de perder la visión. Gracias a su idea, el usuario podrá disfrutar del partido en directo y vivir el ambiente sin perderse un detalle de la acción sobre el terreno de juego.

Y, aunque la experiencia más completa es la que se vive en el estadio gracias al sonido ambiente, cualquiera que descargue la aplicación podrá activar la función también desde casa.

Tras una primera experiencia piloto durante el España-Islandia disputado en Riazor el 30 de marzo de 2022, esta tecnología ha sido adaptada a la aplicación de la RFEF, lo que servirá para narrar un mínimo de siete partidos de la selección absoluta masculina.

Rubiales: "El fútbol derriba barreras"

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, destacó el "poder" que tiene el fútbol "para derribar barreras". "Por eso, uno de nuestros grandes propósitos es lograr que todos los aficionados puedan vivir la emoción de los partidos de la selección de la mejor manera posible", ha indicado Rubiales, que ha definido la iniciativa como "afición pura y dura".

"La emoción que transmite el fútbol no entiende de ceguera; y vamos a escuchar cualquier propuesta para hacer un mundo mejor y que la gente disfrute más del fútbol", añadió Rubiales.

"Estamos muy agradecidos a la UEFA, de la que soy vicepresidente, por la importante labor social que cumplen sus fondos Hat Trick y al Grupo Social ONCE, que es un honor que esté apadrinando este acto, por ayudarnos a hacer posible la iniciativa", señaló Rubiales.

Por su parte, Fernando Riaño ha querido expresar "gratitud y reconocimiento a la federación" en nombre del Grupo Social ONCE. Jesús Suárez ha recordado los orígenes de su proyecto: "Nace de una enfermedad que se me diagnostica con 20 años. Amante del deporte y del fútbol, poco a poco se van apagando las luces y dejan paso a la ceguera. No podía recibir por mis ojos lo que más me gusta y veo que faltaba ese mecanismo para las personas ciegas o con baja visión. Y así es como nace Escoita".

Suárez agradeció a la RFEF y al Grupo Social ONCE esta oportunidad y mostró su confianza en el futuro. "Esperemos que el fútbol, que puede cambiar la sociedad, nos ayude a abrir los ojos a nuestro país y que la Selección sea un referente en este sentido a nivel mundial", afirmó.