El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, ha rechazado opinar sobre el ‘caso Negreira’ al señalar que se trata de un tema “judicializado”, mientras que opinó sobre diversos temas de la actualidad y el pasado futbolístico, desde el VAR a la Kings League, pasando por el 'Villarato'.

"Una de las cosas importantes es la lealtad y la fidelidad. Del 'caso Negreira' no hablo. Porque cualquier manifestación se proyecta porque está judicializado y se puede hacer daño a seres humanos", declaró en el congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) que se está celebrando en La Nucía (Alicante).

El exdirigente tampoco quiso especular ante la pregunta de si el Barcelona se pudo beneficiar de ayudas arbitrales y recordó que fue él quién nombró a José María Enriquez Negreira en su cargo en el Comité de Árbitros.

"De la federación me echaron y me metieron en la cárcel"

Villar, además, no valoró la situación del ‘caso Soule’, causa abierta por presuntas irregularidades durante su etapa al frente de la federación. “Eso lleva ya seis años de instrucción. ¿Saben lo que ocurre hoy en la Justicia cuando se archivan las causas? Que la Justicia no te devuelve ni el honor, ni la salud, ni el trabajo”, señaló Villar.

"De la federación me echaron, yo no quería salir, y me metieron en la cárcel. Estuve 12 días, no es agradable, pero dentro de lo desagradable, aprendes cosas. En la cárcel, me metieron en la ducha y me dieron vaselina y condones", recordó Villar.

Además, señaló que tras los reconocimientos médico y psicológico ingresó en un módulo junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. "Un interno me dijo: 'Has ganado todos los títulos, pero te falta uno, el de preso'. Pues ya los he ganado todos", reveló.

“En el fondo me he sentido querido“

"En el fondo me he sentido querido. Tengo 73 años y he estado 60 ligando al mundo del fútbol. Lo he sido todo como jugador y como dirigente", apuntó el presidente de la RFEF durante tres décadas, desde 1998 hasta 2017. Villar confesó que tiene "corazón de sindicalista", recordó que fundó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y desveló que, si hubiera sido periodista, también habría sido "sindicalista".

Actualmente, Villar se definió como un anacoreta que como "sólido" una vez al día, desayuna y cena fruta y que da largos paseos de unas tres horas diarias. "Ahora soy ya un cero a la izquierda. En 30 años me han presentado 20 acciones criminales. Sólo me queda una por resolver. No se lo deseo a nadie. Todas se han archivado. De tonto tengo lo justito. Ahora que he ganado no me voy a gastar mi dinero contra el que me ha puesto una denuncia falsa. No soy un gilipollas", indicó.