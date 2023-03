El técnico azulgrana Xavi Hernández ha vuelto a referirse al Caso Negreira y comentó que el presidente culé, Joan Laporta, le dice que estén "tranquilos".

Unas declaraciones que llegan un día después de la denuncia de la Fiscalía al Barcelona por corrupción en el ámbito deportivo, así como por delitos de administración desleal y falsedad para los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

“"Él nos dice que estemos por el fútbol, esto es lo que me conviene y me ocupa".“

Preguntado sobre si le preocupa la imagen que este caso está generando en el Barcelona, Xavi dijo que éste es "un tema y una pregunta" para el presidente: "Él nos dice que estemos tranquilos, que estemos por el fútbol, esto es lo que me conviene y me ocupa".



Asegura que el equipo está "concentradísimo" en el partido de San Mamés y que en el vestuario no se ha hablado de todo esta cuestión de Negreira.

En cuanto al recibimiento en Bilbao -un grupo de seguidores han anunciado que lanzarán unas octavillas con la palabra Mafia y el escudo del Barcelona en el minuto 30 del partido-, Xavi insistió en que "ganar o perder" no dependerá de lo que ocurra en la grada, sino de lo que hagan en el campo, por lo que no cree que perjudique al equipo una acción como la prevista.