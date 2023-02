En declaraciones recogidas por 'Hurriyet', el médico del Hatayspor, Gurbey Kahveci, afirmó que les habían informado de que Atsu había sido trasladado al hospital, pero que cuando fueron a verle "no estaba allí". "Por desgracia, aceptamos que Taner y Christian Atsu no han sido encontrados por el momento", lamentó.

Por su parte, el agente del futbolista, Nana Sechere, también aseguró que "todavía" están por confirmar "el paradero de Christian". "Como se puede imaginar, este sigue siendo un momento devastador para su familia y estamos haciendo todo lo posible para localizar a Christian", escribió en su perfil de 'Twitter'.

“Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp“