La Copa del Rey no echa el freno y ya hace acto de presencia el sorteo de cuartos de final. Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Club, Osasuna, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid son los ocho equipos que han logrado llegar hasta la antepenúltima ronda constituyendo una de las competiciones coperas más igualadas de los últimos años con la mayoría de equipos en los primeros puestos históricos y también en la actual Liga.

Tan solo un Sevilla venido a menos rompe esta tendencia, pero con cinco trofeos en su haber. El Barça de Xavi Hernández sigue siendo el rey del certamen con 31 Copas del Rey, seguido del Athletic Club con 24 y 19 del Real Madrid. Con diez aparece el Atlético de Madrid, ausente en esta ronda durante las últimas campañas, el Valencia con ocho y la Real Sociedad con tres. El único cuartofinalista que no ha levantado nunca el trofeo es Osasuna, la gran sorpresa de esta ronda tras dejar por el camino al vigente campeón, el Betis.

El sorteo de cuartos de final de Copa del Rey 2022-23 será llevará a cabo este viernes 20 de enero a partir de las 13:00 horas y se podrá ver en directo por Teledeporte y RTVE Play.

Además, de todos los equipos clasificados, tan sólo el cuadro navarro tuvo que recurrir a la prórroga y penaltis para acceder a cuartos mientras que el resto de equipo logró el pase en 90 minutos, destacando la goleada del Valencia en tierras asturianas (0-4) y la del Atlético de Madrid (0-2) frente al Levante con un Morata protagonista.

Su última víctima ha sido el modesto Ceuta. Victoria contundente (0-5) ante el superviviente de la Primera RFEF, a,pesar de las novedades en la alineación debido a la decisión de Xavi de hacer rotaciones para este encuentro, dando entrada a jugadores que no tuvieron minutos en la final de la Supercopa.

El Atlético de Madrid quiere resarcirse en la Copa

A pesar de que no está siendo la mejor temporada para el cuadro madrileño, el Atlético se está mostrando solvente en la competición del KO . Los rojiblancos ganaron al Oviedo la pasada ronda (0-2) y al Levante (0-2) con el mismo resultado demostrando que van en serio en este certamen. Después de varias temporadas sin superar la barrera de cuartos, los pupilos de Simeone se han plantado entre los ocho mejores con goles y solidez defensiva.

El ganador de diez Copas del Rey ya no disputa competición europea y puede centrarse tanto en Liga como en Copa para intentar disputar Champions la temporada que viene y, porque no, alzarse con un título que no gana desde hace nueve años (2013) cuando ganaron al Real Madrid en la prórroga (1-2) en un partido con emoción hasta el final.