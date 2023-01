18:01

El Sporting llega a esta cita en su peor momento de la temporada, a tan sólo tres puntos del descenso y habiendo ganado uno de los últimos 12 encuentros. Además no ganan en casa, en liga, desde el mes de octubre. El último choque, frente al Racing de Santander acabó con el puesto de el Pitu ya que la imágen del equipo no fue buena y los resultados anteriores no acompañaron.