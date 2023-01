Siguen llegando los mensajes de despedida a Pelé en redes sociales: "Estaba tan emocionado de tener el honor de jugar en un partido de fútbol en Brasil con Pelé. Nunca en mis sueños más locos pensé que lo conocería, pasar tiempo con él en su país de origen fue uno de los momentos más especiales de mi vida", esto ha escrito 'Magic' Johnson en Twitter.

“I was so thrilled to be honored at a soccer match in Brazil by Pelé. Never in my wildest dreams did I ever think I would meet him, to be honored by him and spend time with him in his home country was one of the most special moments in my life. pic.twitter.com/rJrVz4mfaN“