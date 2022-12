En Francia están felices por seguir en la carrera para revalidar el título de campeones del mundo. Y eso se nota en el vestuario de Les Bleus. Primero le entregaron una camiseta conmemorativa a Griezmann por haberse convertido en el máximo asistente de la historia gala, con 28 pases de gol.

También homenajearon a Hugo Lloris que, con 143 partidos, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Francia.

After becoming the most-capped player in the history of the French team last night, Hugo Lloris received a personalised 1¿4¿3¿ shirt, to match his number of appearances!#FiersdetreBleus pic.twitter.com/BlQIgNvxUT“