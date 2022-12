El Argentina - Países Bajos de cuartos del Mundial no iba a ser un partido normal. Eso ya lo sabíamos. Sin embargo, el final del encuentro nos dejó declaraciones para la historia, un golazo de estrategia y mil y una imágenes que han dado la vuelta al mundo por su profundo significado.

"Que miras bobo, que miras bobo. Anda para allá, bobo" le profirió Messi a Weghorst, el doble goleador de Países Bajos en la entrevista postpartido. La explicación viene porque el final del partido terminó muy tenso entre neerlandeses y argentinos. El delantero de Países Bajos trató de acercarse a Messi al final del partido para pedirle la camiseta pero, al mirarlo fijamente durante la entrevista, Leo se lo tomó como una afrenta y no dudó en recriminarle. A Weghorst se lo tuvieron que llevar entre Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y el Kun Agüero, que había bajado a vestuarios al finalizar el encuentro.

Tras este episodio de juego mental, Lautaro anotó el penalti y fueron los argentinos los que protagonizaron otra de las imágenes del Mundial: acordándose de lo que habían hecho los neerlandeses minutos antes y desafiándoles tras el pase a semifinales . Sólo hay un jugador que no les mira y corre a abrazar a Emiliano Martínez: Leo Messi.

“Esta cámara explica el enojo. Cuando Lautaro va a patear lo van a apretar entre cuatro. También le dice algo el holandés que ya había pateado y vuelve. Y el final con todos corriendo a un lado y Messi yendo a buscar a Dibu, es épico. A los cámaras no le dan las patas para correr. pic.twitter.com/hx4ZhoZAGC “

Esa era la celebración característica de Juan Román Riquelme , un jugador del que Van Gaal no pudo sacar su mejor potencial cuando ambos estuvieron en el F.C. Barcelona en la temporada 2002/2003. El rosarino admitió su malestar con el técnico de Países Bajos, que le recriminó que no tocó la pelota en el encuentro del Mundial de 2014.

La 'rajada' de Messi contra Mateu Lahoz

Messi y Mateu, Mateu y Messi, viejos archiconocidos de La Liga volvieron a verse en el partido. Algo que al capitán argentino no le hizo mucha gracia: "Teniamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que ver eso. No puede poner un árbitro así para este partido. No estuvo a la altura" fue el mensaje que Messi le dedicó a Lahoz después del partido.