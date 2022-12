Luis Enrique, exseleccionador de fútbol de España, ha valorado positivamente tanto su actuación como técnico en el Mundial de Qatar 2022 como su experiencia como comunicador en redes sociales que le ha reportado una comunidad de seguidores que antes no tenía.

Tras el breve comunicado con el que reaccionó a su salida de la federación nada más regresar a España tras la eliminación en octavos de final, el técnico asturiano ha hablado públicamente por primera vez este lunes en el canal de Ibai en Twitch.

Precisamente fue en esta red donde Luis Enrique realizó 13 sesiones de directo durante su estancia en Catar, un hecho inédito no solo en la selección española, sino en todo el mundo, cuyos beneficios económicos donará a una ONG.

Fue "un experimento" que ideó junto a su hijo Pacho para ofrecer una versión suya "natural" y le ha "encantado", ha explicado Luis Enrique, que ha vuelto a identificarse con Luis Padrique, como fue rebautizado por sus seguidores en Twitcht. "Antes no había ningún defensor de Luis Enrique y ahora hay infinidad", ha añadido tras reconocer que tiene un carácter "agrio".

Además, ha contrapuesto la retroalimentación que ha recibido en este campeonato vía Twitch respecto a lo que le pasaba antes. "Todo lo que antes te venía con la prensa estaba, naturalmente, contaminado", ha dicho antes de criticar a los medios de comunicación también por otra cuestión: "No hay nadie en la prensa que, siendo muy generoso, le haya dedicado el 10% del tiempo [a analizar a los rivales de España] que nuestro cuerpo técnico".

"Con ganas y con fuerza" para entrenar

En cuanto a la competición, Luis Enrique también hace "una lectura positiva" del Mundial. "Hemos generado ilusión. Y cuando uno da el cien por cien... yo estoy contento", le ha dicho a Ibai, comunicador estrella de Twitch.

Y preguntado por si, visto el resultado, volvería a llevar a los mismos jugadores, ha dicho que haría un cambio, pero no ha revelado ni a quién se quedó con "ganas" de convocar ni quién no cumplió sus expectativas. Y de todos sus jugadores ha valorado por encima de los demás a Pedri, un "mago como Harry Potter".

Además, ha hablado de su sustituto, Luis de la Fuente, que precisamente ha sido presentado ante los medios este lunes. "Es muy majo, está muy preparado, esun fenómeno", ha comentado Luis Enrique, que también ha contado cómo fue su salida del puesto: "Simplemente me comunicaron que no iba a haber ninguna oferta (de renovación). Estoy satisfecho y contento de haber pertenecido a la federación estos cuatro años. Yo pensaba que tenía que tomar una decisión, pero no ha hecho ni falta".

Y sobre su futuro profesional ha contado que ahora se le abren "infinidad de posibilidades". "Me veo con las ganas y la fuerza de coger un club y poder desarrollar con más precisión y finura lo que he hecho en la selección. Seguramente esperaré al inicio de la próxima temporada", ha añadido.

No ha cerrado las puertas tampoco a volver a ser algún día seleccionador de España --"pero dentro de muchos años porque Luis de la Fuente lo va a hacer muy bien"-- o de otro país; pero también ha admitido que no cree que vuelva a estar en un Mundial.