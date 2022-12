La eliminación de España en octavos de final del Mundial de Qatar ha dado el pistoletazo de salida al debate sobre el futuro del seleccionador, Luis Enrique. El asturiano termina contrato y desde la RFEF siempre han dado señales de querer su continuidad, pero el aludido ha despejado todas las veces a que pasar el torneo.

El momento ha llegado y toca hablar del futuro de Luis Enrique. Meses esperando y el técnico asegura a TVE que le importa "cero". "Este no es el momento. Tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa y ver a mi gente y a mis perros. La próxima semana hablaremos del futuro", dijo en la entrevista.

Posteriormente, en rueda de prensa, fue igual de enigmático, aunque expresó su deseo de seguir, pero condicionado a "lo mejor para la selección".

01.55 min Ferran, a TVE: "Hemos jugado contra doce"

Desde el vestuario, varios jugadores también le arroparon en mayor o menor medida. Uno de los que más fue su 'yerno' Ferran Torres al decir que el equipo estaba "a muerte" con el técnico, pero también para convencer a los veteranos como Busquets.

El propio capitán no quiso mojarse y otro de los preguntados fue Marcos Llorente, quien dijo: "No me corresponde a mí decidirlo".

Ahora la pelota está en el tejado del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, quien junto al director deportivo, José Francisco Molina, se sentarán para negociar con Luis Enrique si sigue al frente o se da inicio a una nueva etapa.