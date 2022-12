"Tengo la ventaja de saber lo que quieren los jugadores cuando vienen a la selección"

En el día de su presentación Luis de la Fuente atiende a Radio Nacional. Se le nota algo nervioso y muy ilusionado con la oportunidad de ser el nuevo seleccionador de la selección absoluta de fútbol y nos da algunas de las ideas en las que se basa su proyecto.

Sensaciones y objetivos

De momento cree que lo primero es atender a los medios de comunicación y que ya habrá tiempo para ponerse a trabajar: "Mucho tiempo por delante. Aun no tengo carpetas con el nombre "Seleccion absoluta" en el ordenador".

Confiesa que su relación con el anterior seleccionador, Luis Enrique, ha sido muy positiva y aunque no ha podido hablar con él personalmente, sí que han intercambiado mensajes "Tenemos una buena relacion y nos respetamos mucho". Además, no se siente un arma arrojadiza en este cambio. "He estado al margen de todo, no me preocupaba lo que estaba gestionando la federación".