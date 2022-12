13:33

La primera entrevista con el nuevo seleccionador de la selección española de fútbol. Luis de la Fuente nos atiende en el día de su presentación y nos da algunas de las ideas en las que se basa su proyecto. Explica que esto tiene que ver poco con la gestión de un club. Si no que hay que ser un experto. Él tiene la ventaja de saber lo que quieren los jugadores cuando vienen a la selección. Conoce muy bien a los jóvenes y confiesa que aún no se ha puesto a trabajar.