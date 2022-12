13:09

Más sobre Japón y los minutos finales: "Otro topicazo. Estamos hablando de 270 minutos más el añadido y vosotros me habláis de diez minutos. Lo siento, va a haber más de esos. No jugamos solos, esto es fútbol. Yo pongo la atención en lo positivo. También Marruecos nos superará en algunos minutos. ¿Que no encajamos golpes? Alemania cuando le marcamos lo encajó muy bien. Los demás aguantan un poco y luego van a muerte. Por supuesto que tenemos que trabajarlo, pero eso no significa que dé. También juega el rival".