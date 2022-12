La selección española de fútbol tiene hoy jueves su primera final en el Mundial de Qatar. La selección de Japón será su siguiente obstáculo con el pase a los octavos de final en juego, a partir de las 20:00 horas peninsulares.

Como es habitual en el seleccionador, Luis Enrique no dio pistas sobre el once que dispondrá ante los 'samuráis azules', pero a buen seguro que no habrá sitio para probaturas. El empate ante Alemania dejó un resquicio para la eliminación que el técnico no querrá dejar al aire. A la Roja le basta con el empate, aunque tanto el entrenador como los jugadores ya advirtieron los días previos de que el equipo saldrá fiel a su estilo y no especulará con el resultado. Japón sorprendió en la jornada de debut a Alemania, a pesar de que los germanos se adelantaron, y España tomó buena nota.