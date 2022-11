Luis Enrique Martínez, seleccionador español, ha asegurado en la previa del partido contra Japón, el tercero de España en el Mundial de Qatar 2022 que no van a especular con el resultado, porque el objetivo de España es "ganar, quedar primeros y jugar siete partidos".

El técnico asturiano ha explicado que han pensado en el cruce, pero que no pueden arriesgarse a especular y "quedar eliminado porque te marcan en los últimos cinco minutos". Luis Enrique ha dicho que "cualquiera de los cuatro equipos del grupo puede pasar, porque Costa Rica puede ganar a Alemania y nosotros tenemos que ganar a Japón".

Cuestionado por si no ha pensado en evitar el camino de Brasil en cuartos de final, ha aseverado que le gustaría jugar contra la 'canarinha' porque "eso significaría que las dos hemos ganado todos los partidos". Ha calificado de "favorita" a Brasil, porque "siempre es favorita", y cree que no está habiendo grandes sorpresas en un Mundial en el que "las primeras de ranking Fifa están jugando como se espera de ellas".

Respecto al posible once de este jueves contra Japón, Luis Enrique, a falta de un entrenamiento, no se ha aventurado en cambios, pero sí ha avanzado que Rodri y Gavi, que ayer se entrenaron al margen, estarán previsiblemente disponibles para este encuentro. Tampoco ha dejado dudas a que Unai Simón siga en la portería: "si analizáis los hechos, está muy claro".

Además, Luis Enrique ha resaltado la importancia de que los jugadores estén cómodos en la concentración y que se trate todo con "normalidad". "¿Optimismo desmesurado? Si genera buen ambiente, me doy por satisfecho. Hasta que se demuestre lo contrario, hay que pensar que somos los mejores", ha explicado.

Sobre Japón, Luis Enrique una selección "muy dinámica, muy bien trabajada, muy rápida y son muy pesados, en el sentido de que no te dejan ejecutar muchas acciones". "Es un rival a la altura de este Mundial, ya vimos de lo que es capaz con Alemania", añadió. El seleccionador español espera un partido parecido al que vivió España en los pasados Juegos Olímpicos, en los que se llegó a la prórroga, con "mucha presión alta". "Nos costó mucho ganarlos, fue una buena prueba", dijo.

Unai Simón: "El favorito no suele ser el que gana el Mundial"

Por su parte, el portero titular de la selección española, Unai Simón, ha destacado, como Luis Enrique, la presión alta que espera de Japón en el partido. Sin embargo, no cree que comenzar el juego desde su posición sea un riesgo para la selección: "Entiendo que se pueda entender como situaciones de riesgo que el delantero esté a tres metros del portero con el balón en los pies, pero es una situación que esta selección ha sabido solventar de buena manera. Al final es la idea que quiere el mister y que a mí me ha convencido y me encuentro cómodo, como el resto del equipo".

“No nos sentimos favoritos“

Por otro lado, Simón ha rehuído del favoritismo de España, ya que cree que "el favorito no suele ganar el Mundial". "No nos sentimos como tal, confiamos mucho en nuestra idea de juego, una idea bien marcada, y con ella vamos a seguir a muerte hasta la final", ha explicado.

Finalmente, el portero del Ahtletic ha dicho que no sabe si está en su "mejor momento" y ha recalcado que se considera "un jugador joven, con margen de progreso y con muchas cosas por aprender".