La selección española nunca camina sola. Es el objetivo que se marcaron hace diez años un grupo de fieles seguidores de España cuando fundaron Marea Roja Fans, la peña que más ambiente y color está dando en un Mundial de Qatar donde los españoles no son mayoría.

"Al principio estábamos viviendo la selección dispersos, pero fue a partir de 2012 cuando empezamos a congeniar y a vernos más a menudo, y ya en los partidos clasificatorios fue donde nos unimos más, porque nos veíamos cada tres meses", nos cuenta David Cebollada, presidente de este grupo formado por 500 personas de todos los puntos de la geografía española que asiste a todos los partidos de España, ya sean amistosos, clasificatorios o de fases finales.

"Hay un ambiente increíble, todo es familiar, y vamos sumando gente, pero es difícil", explica Cebollada, que se lamenta de que España no tenga más aficionados en este tipo de eventos, como ocurre con las selecciones sudamericanas como Argentina, México o Ecuador, las más numerosas en Catar.

"Los aficionados españoles tiran mucho por los clubes, como Real Madrid, Barcelona Atletico.., que pueden ver cada semana. Esto es cada tres meses y es mucho más difícil, pero sí que es verdad que españoles tendríamos que haber venido más", explica.

Cebollada apunta también al considerable desembolso que supone seguir a la selección española: "Económicamente, supone mucho gasto y también son tus horas de vida. El que se piensa que todo es fácil y sencillo... tenemos que coger varias escalas, dormir en aeropuertos, cantidad de cosas que la gente no se imagina que podemos llegar a hacer. No llevamos un viaje organizado por una agencia, siempre intentamos organizarlo nosotros", explica Cebollada, que recuerda las Islas Feroe como el lugar más diferente al que han viajado.

Estamos muy disgregados en la ciudad, en Rusia por ejemplo era mucho mejor, había un bar en concreto en el que celebrábamos, aquí se está echando en falta eso.

Juan Macía, el relevo de 'Manolo, el del bombo'

El ritmo de Marea Roja Fans lo marca Juan Macía, compañero y amigo de 'Manolo, el del bombo', y al que no le pesa la responsabilidad de convertirse en su relevo: "Eso me dicen, yo llevo cinco Mundiales y él doce. Lo conozco desde hace 20 años y él me ha dicho que cuando lo deje, que siga yo, Pero yo espero que pueda venir y termine en el campo".

“Manolo se merece un homenaje“

Macía ha expresado, además, que Manolo "se merece un homenaje por todo lo que ha hecho por la selección".

Ambos, como todos los integrantes de esta peña que intenta unir la desperdigada afición española en Doha, viven con especial intensidad el día de partido: "Es la verdadera realidad por lo que estamos aquí, es especial. Sales de casa, encontrarte con otros aficionados, ponerte tu ropa, tu gorro y vivir ese día de partido, el olor a césped, es incalculable", dice Cebollada.

El presidente de Marea Roja Fans, además, acepta el apoyo de los cientos de seguidores 'fake' de otras nacionalidades, que están mostrando su apoyo a España en este Mundial, pero lo tiene claro: "Me tira mucho más un aficionado español que un indio. No deja de ser como nacionalizar aficionados... nos puede seguir, perfecto, pero no es lo mismo".