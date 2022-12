15:24

Marruecos ganó 1 partido de los últimos 5 en la Copa Mundial (el resto fueron 2 empates y 2 caídas). Los marroquíes ganaron 2 de los últimos 12 encuentros en Mundiales. Sus 3 victorias en Mundiales fueron ante rivales europeos: 3-1 vs. Portugal (Grupo B - México 1986), 3-0 vs. Escocia (Grupo A - Francia 1998) y 2-0 vs. Bélgica (Grupo F - Catar 2022).