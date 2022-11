Alicia Arévalo, periodista deportiva de TVE y narradora, se convertirá en la primera mujer de la historia de la cadena en narrar y contar todo lo que suceda en el vibrante choque de la tercera jornada del Mundial de Qatar 2022 que enfrentará a Croacia y Bélgica. La catalana ya se encuentra en Al Rayyan para contarnos todo lo que suceda en el choque decisivo del grupo F y, antes del partido, hemos podido hablar con ella para conocer sus impresiones, emociones y sentimientos.

La primera pregunta es obligada. La voz del fútbol femenino ya se encuentra en Catar y los nervios empiezan a aflorar. "Estoy muy emocionada, es una experiencia única. Me siento muy afortunada de poder vivir un partido de un Mundial ‘in situ’ y no solamente verlo, sino también explicarlo. Aunque tengo la adrenalina por las nubes, mantengo los pies en el suelo", explica la narradora.

"He recibido críticas constructivas que me han ayudado a mejorar"

Estamos acostumbrados a escucharla en Copa de la Reina y narrando la selección femenina, pero nunca la hemos podido disfrutar en una Copa del Mundo. Será su primera vez y nos explica la diferencia de una competición a otra. "La mecánica es la misma. El fútbol es fútbol, sea la competición que sea. A nivel preparativo es similar, lo único que puede cambiar es la repercusión que pueda tener el partido.

Alicia también siente el cariño de los aficionados en redes sociales y así lo describe. "Durante estos 9 meses que llevo narrando partidos he recibido muchas críticas constructivas que me han ayudado a mejorar y perfeccionar mi estilo. También mensajes en clave positiva que me animan a seguir responsabilizándome de narraciones de partidos importantes. Es esencial recibir ‘feedback’ de personas que te hacen llegar su parecer", cuenta.