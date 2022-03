Alicia Arévalo, periodista deportiva y narradora, se convertirá en la primera mujer de la historia de RTVE en narrar y contar todo lo que suceda en el vibrante choque de cuartos de final de Copa de la Reina que enfrentará al Granadilla Tenerife y al Sevilla.

Sobre la forma en la que prepara los partidos nos ha descrito las claves para realizar una buena narración. "A nivel preparativo me estudio las caras de las jugadoras, bucear en sus biografías, trayectoría deportiva y también en aspectos más personales. También es importante saber la actualidad de los equipos, enfrentamientos entre ellos y la posición en liga , debemos saber el contexto para enriquecer las naracciones".

Además, nos ha explicado cómo vive esta situación antes de ponerse delante del micrófono. "Tengo ganas desde hace mucho tiempo, lo afronto desde la j uventud y la inexperiencia , pero quiero tomármelo como un reto mayúsculo con la mayor de las ambiciones posibles. Los nervios son normales y siempre van a estar, pero me lo tomo con la mayor naturalidad posible".

"He jugado a fútbol quince años, puedo entender mejor a las futbolistas"

"Mis compañeros de RTVE me han ayudado a ser mejor narradora"

También nos ha hablado de sus referentes en el mundo de la narración. "No tengo un referente como tal, pero si que destacaría a compañeros de RTVE que me han ayudado y me han enseñado a narrar un partido. Marc Martín, David Figueira, Mario Ojuel y Jaume Palomar serían los espejos en los que mirarse".

"Cuando se disputó en 2015 el Mundial de fútbol femenino pensaba en lo que me gustaría dedicarme a ello, viajar con la selección, conocer a las jugadoras y explicar en primera persona lo que estoy viendo. Es un sueño que sigo persiguiendo a día de hoy. Me hubiera gustado ser futbolista, pero quería que mi futuro laboral estuviera ligado al deporte", señala Arévalo.