El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha reforzado la idea de que España tiene una manera muy clara de jugar y de competir, "es innegociable", aunque no ha descartado "dar un pelotazo" si es necesario: "Hay mucha desinformación en cuanto al mundo del fútbol, no hay ninguna acción descartada en el fútbol, pero esa interpretación la tiene que dar el futbolista en el campo".

En este sentido, el técnico asturiano, en la previa del partido de octavos de final del Mundial de Qatar 2022 contra Marruecos, ha recordado que España "siempre corre riesgos". "Cuando vamos ganando, seguimos atacando, y otras selecciones marcan y se guardan atrás", ha explicado, y ha recordado que ese estilo "es el que nos ha traído hasta aquí".

"Tenemos una idea muy clara, pero eso no significa que tengamos que dominar a los rivales durante todos los minutos. Si algo representa a este torneo, es el nivel de todas las selecciones", ha señalado un Luis Enrique algo molesto con las preguntas relativas a los malos momentos de la selección contra Japón.

"De 270 minutos solo me habláis de 10 minutos contra Japón"

"Me habláis de diez minutos. Aceptamos y reconocemos que Japón fue superior. De 270 minutos me habláis de diez, habrá más minutos, pero no jugamos solos y el rival también juega. Marruecos también nos superará en algún momento", ha explicado el seleccionador, que ha añadido que "el fútbol es un deporte hipercomplejo y es imposible controlarlo todo".

“Yo compro todo el 'pack', cuando ganamos y cuando perdemos“

"Tenemos claro cuáles son nuestras virtudes y adonde queremos llevar el partido. Hemos corregido situaciones de juego, pero a mí lo que me obsesiona es que lleve a cabo mi idea de juego. Pero yo compro el 'pack' cuando ganamos y cuando perdemos. El fútbol es un juego de errores, y los futbolistas se equivocan", ha abundado Luis Enrique.

El técnico ha querido desmitificar "topicazos", como que "cuando cometes errores en el siguiente partido no los vas a repetir" o si la selección no tiene "madurez": "Para oficio el de albañil, lo que caracteriza a esta selección es su manera de competir".

Además, el seleccionador español ha anunciado que tendrá a sus 26 jugadores disponibles, ya que tiene recuperados a David Raya y César Azpilicueta, que se entrenaron al margen este domingo en los campos de entrenamiento de la Universidad de Qatar.

"Nos vamos a enfrentar a una de las selecciones con el mejor estado anímico. Han pasado como primeros en un grupo muy complicado, en grado de motivación debe ser una de las mejores selecciones", ha apuntado Luis Enrique, que no teme la mayoría marroquí en las gradas: "La proporción va a ser de 4.000-5.000 españoles y con los ruidosos que somos nos vamos a sentir reforzados. Me gusta que el estadio esté lleno, y me gusta que haya muchos marroquíes, son un país con el que tenemos buenas relaciones".