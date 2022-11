Las presiones de la FIFA para evitar que Alemania apoyase al colectivo LGTBIQ+ durante la celebración del Mundial de Qatar 2022 no han evitado que los jugadores de la selección alemana hayan posado en la foto previa con la boca tapada en señal de protesta por la advertencia de la FIFA de sanciones deportivas si su capitán, Manuel Neuer, portaba el brazalete de 'One Love' en señal de apoyo a la diversidad y la inclusión, derechos que no son respetados en el país anfitrión.

"Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Ser fuerte junto a otros países. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables", ha indicado la Federación Alemana en su perfil oficial de 'Twitter' junto a la foto.

El organismo ha recordado que "eso debería ser evidente", pero que, "desafortunadamente", todavía no lo era. "Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", ha sentenciado.

“�� ¡UNA DE LAS IMÁGENES DEL MUNDIAL!



���� Los jugadores alemanes se taparon la boca en protesta hacia la FIFA #MundialRTVE23Nhttps://t.co/CRdwZy80S1 pic.twitter.com/p5LsqmI1Hc“ — Teledeporte (@teledeporte) November 23, 2022

Antes del mundial, Alemania y otras seis selecciones anunciaron que lucirían el brazalete OneLove durante sus partidos en Qatar 2022 para denunciar la homofobia que se vive y defiende el régimen catarí.

Ante la posibilidad de que varias selecciones expusiesen públicamente la situación vigente en Catar, la FIFA, organizadora del torneo, cerró filas entorno al país anfitrión y , a pesar de que asegura ser defensor del "respeto", optó por apoyar al régimen catarí.