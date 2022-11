El seleccionador de la absoluta masculina, Luis Enrique, ha reconocido que la inclusión de Ansu Fati en su lista para el Mundial de Qatar 2022 fue una duda "hasta última hora", y que sin estar el barcelonista al nivel que espera de él, tiene "ilusión" por recuperar al mejor Ansu.

"Las opciones eran un delantero o un pivote. Entiendo vuestro morbo, pero estaría feo que dijera quién se ha quedado fuera", ha dicho en rueda de prensa desde Las Rozas (Madrid). El técnico ha añadido: "Ansu ha vivido un proceso difícil, en lo personal y lo deportivo. Ha influido la ilusión que tenemos de recuperar la mejor versión de él. El Mundial puede ser un estímulo grande para él, pero son dudas a despejar".

Fiel a su línea, el asturiano se ha negado a hablar de las ausencias, excepto de Gerard Piqué. El ya exjugador del Barça estuvo en la prelista de 55 jugadores que dio a la FIFA, "porque cuando la doy es un jugador en activo, a altísimo nivel. Pero no es mi primera opción porque mi línea es la continuidad".

También ha tenido "un recuerdo especial para Mikel Oyarzabal", recién salido de una lesión grave. "Creo que por merecimiento hay jugadores que podrían estar. Mi agradecimiento para ellos, pero solo entran 26", ha añadido.

Aun así, la presencia de hasta siete jugadores del Barça la ha defendido como casual: "Yo no miro de qué clubes son ni tengo la intención de basarme en un equipo. Al revés, creo que a algunos los han fichado a raíz de que jueguen en la selección".

Sin mencionarlo, el Barça ha estado presente en alguna de sus respuestas, como la de su liderazgo: "He tenido la suerte como entrenador de tener a los mejores jugadores del mundo. Mi rol es adaptar todo para que funcione de la mejor manera posible, pero en otros equipos era el mismo. Aquí tengo la suerte de escoger en un fútbol tan potente como el español de escoger a los que mejor interpreten lo que quiero".

"Quiero convencer a Busquets de jugar un Mundial más"

Cuestionado por el papel de Sergio Busquets, el capitán que va a disputar su cuarto Mundial, ha defendido a capa y espada su nivel: "Mi objetivo es convencer a Busi de jugar un Mundial más. Si conseguimos que el escenario del partido sea el que queremos, Busi se convierte en el Rafa Nadal del fútbol. No veo en el panorama mundial un pivote mejor que él".

01.06 min Qatar 2022: Busquets, ante su último Mundial

Otra de las notas de la lista es que ha aprovechado el cupo de 26 que le da la FIFA, cuando en la pasada Eurocopa solo llevó a 24: "En la Eurocopa no permitían más de 23 en el banquillo. Los seleccionadores nos quejamos y ahora permiten llevar a 26. Eso cambia el planteamiento e impllica soluciones para el entrenador".

Al margen de nombres propios, en lo táctico Luis Enrique ha negado que sean pocos los centrocampistas y ha apostado por la polivalencia de jugadores como Dani Olmo y Marco Asensio, delanteros, así como Hugo Guillamón, defensa, que pueden adaptar su rol.

00.54 min Dani Olmo, listo para el Mundial

En cuanto al físico, el seleccionador ha afirmado que no le preocupa y que al ser un Mundial en noviembre "el nivel es mejor", pero que se verá si ese factor influye en el rendimiento. "En el amistoso -el día 17 contra Jordania en Ammán- utilizaré a quienes vea que tienen necesidad de jugar más minutos o recuperarse, no pensaré en el once posible del debut".

El técnico ha pasado de refilón por la polémica de la elección de Catar como sede, y las diferentes controversias en materia de derechos humanos: "Ningún problema por jugar en Catar. Es evidente de que lo rodean situaciones conflictivas, pero mi trabajo es ser seleccionador. Ojalá la calidad de vida sea mejorada en todo el mundo, pero no es mi trabajo".