Catar afronta un Mundial repleto de posibles 'selecciones sorpresa o revelación'

La selección nacional de Serbia ha sumado grandes resultados en los últimos parones internacionales que le han servido para ascender a la Liga A de la Nations League. En los últimos Mundiales no ha logrado superar la fase de grupos, pero sus expectativas son altas teniendo en sus filas a jugadores que no paran de crecer en Europa.

El combinado serbio dejó fuera a selecciones como Suecia o la Noruega de Haaland en la Nations League y será uno de los rivales a tener en cuenta en Qatar 2022. Dusan Vlahovic, ariete de la Juventus, será el killer serbio en esta cita mundialista y además es una de perlas europeas más codiciadas para el resto de equipos.

There's NOTHING Vlahovic can't do. One of Europe's brightest talents ��⭐ pic.twitter.com/9K9UllHU7n“