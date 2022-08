El reciente triunfo de Inglaterra ante Alemania en la final de la Eurocopa femenina 2022 disputada en Wembley ha resonado más allá del deporte y personalidades de todos los ámbitos se han sumado a la felicitación de la nueva campeona del mundo, desde la selección española femenina hasta la Casa Real británica pasando por grupos musicales como Lightning Seeds, autor de la canción "Football is coming home".

Tras el encuentro y la celebración rueda de prensa, los mensajes de enhorabuena comenzaron a llegar desde todas las partes del mundo con la Casa Real británica como uno de los primeros en llegar.

““Your success goes far beyond the trophy you have so deservedly earned.



“You have all set an example that will be an inspiration for girls and women today, and for future generations.”



�������������� �� The Queen has sent a message of congratulations to the @Lionesses:“ — The Royal Family (@RoyalFamily) July 31, 2022

El Príncipe Guillermo también se sumó a los mensajes de celebración que recorrieron Inglaterra de norte a sur y de este a oeste reseñando lo "histórico" del triunfo.

“Sensational. An incredible win @lionesses and the whole nation couldn’t be prouder of you all. Wonderful to see history in the making tonight at Wembley, congratulations! W“ — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 31, 2022

Su padre, el Príncipe Carlos de Inglaterra también mandó un mensaje a través de sus redes sociales destacando la "determinación" de un equipo que sirve de inspiración a toda una generación y del que se siente "orgulloso".

“Congratulations to the victorious @Lionesses! ����������������



Your teamwork, determination and sportsmanship will inspire a generation. You have made us all proud. #WEURO2022 pic.twitter.com/CP4tjkTPgO“ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 31, 2022

También se unió a la fiesta el Primer Ministro británico Boris Johnson.

“Football has come home! A stunning victory by the @Lionesses.



Huge congratulations to Sarina, Leah and the whole team. Football pitches across the country will be filled as never before by girls and women inspired by your triumph.

#WEURO2022“ — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 31, 2022

El mundo de la cultura tampoco se olvidó de felicitar a las campeonas de Europa y el icónico grupo Spice Girls mandó su mensaje de felicitación a través de sus redes sociales.