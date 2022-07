Aquí termina la andadura de la selección española en esta Eurocopa. Las de Vilda se marchan del torneo con un sabor amargo después de haber sido mejores que la anfitriona y de haber puesto contra las cuerdas durante 83 minutos a un equipo que no supo meterle mano a España salvo en una jugada aislada con polémica.

Anté más de 30.000 seguidores ingleses, el combinado español maniató a una selección que venía de hacer 14 goles en fase de grupos, ningun gol en contra y con un estadio rendido a sus pies. El Falmer Stadium de Brighton vibró con las suyas, pero también enmudeció cuando 'la Roja' dominó cada faceta del juego y se adelantó gracias al maravilloso tanto de Esther tras una jugada extraordinaria de Athenea.

El partido tenía todos los condicionantes para ser un choque durísimo. La previa se colmó de aficionados de las 'Lionessas' en los aledaños del estadio de 'las Gaviotas', aunque los seguidores españoles que se desplazaron hasta la ciudad costera inglesa se dejaron notar antes del encuentro y durante el mismo cuando la selección plantaba cara a la anfitriona.

Primero llegó el vehículo de las inglesas y el famoso 'It's Coming Home' , himno del fútbol inglés, comenzó a resonar por todo el estadio. Los españoles vivieron el momento con respeto y esperaron pacientemente a la llegada de sus jugadoras. Los seguidores ingleses abandonaron la zona cuando Ellen White, Alessia Russo o Toone entraron al escenario y dejaron paso a los hinchas de 'Las Legendarias' para recibir con honores a un equipo que merecía otro final.

Sara y Teresa, l as hermanas que tuvieron que viajar en ferri hasta Inglaterra estaban presentes en la quedada para recibir al bús y Liam Winhall , fan inglés de la selección, tampoco quiso perderse la llegada de sus futbolistas favoritas como Lola Gallardo, Leila Ouahabi o Mapi León.

Unas horas antes del encuentro, nos trasladamos hasta el estadio para ver in situ la llegada de las jugadoras al lugar del choque de cuartos de final. Aunque era imposible superar en número a los locales, los simpatizantes españoles venidos desde diferentes puntos del mundo se dejaron ver por allí.

España consiguio enmudecer un estadio lleno hasta la bandera

Como no podía ser de otra manera, el Falmer Stadium estaba completamente abarrotado de 'three lions'. Los fans del conjunto inglés abarrotaron las gradas con la esperanza de ver una victoria de su selección y, por que no, un resultado holgado ante lo visto en la fase de grupos.

España no se amedrentó por el inigualable ambiente y saltó al verde del estadio de la Premier League con el ánimo de sentirse protagonista y olvidar que hasta 30.000 ingleses estaban alentando a sus futbolistas desde el primer minuto de juego.

Las Bonmatí, Patri Guijarro y Caldentey iniciaron el duelo sin ningún tipo de cobardía y empezaron a hilar jugadas que ponían los corazones británicos en un puño. Cada jugada, cada falta o cada tarjeta amarilla se celebraba o se lamentaba en un escenario maravilloso que animó y gritó desde el principio hasta el final.

Si muchos aficionados ingleses se habían acercado al estadio del Brighton a disfrutar de un partido plácido o sencillo, se habían equivocado. La enorme calidad de las españolas consiguió enmudecer a miles de británicos que empezaban a verle las orejas al lobo tras varias ocasiones claras de las nuestras.

Y si las oportunidades de gol lograron acallar el clamor inglés, el tanto español convirtió el escenario en una tumba. La delantera blanca Esther González anotaba el primer tanto del partido en el 54 tras una jugada inverosímil de Athenea mientras todo el estadio guardaba silencio a excepción de un banquillo que saltaba de alegría con Vilda a la cabeza y los familiares que se encontraban detrás del banquillo.

El seleccionador madrileño pedía calma y cabeza a sus pupilas, pero es cierto que los nervios estaban a flor de piel y el partido ganaba en intensidad a medida que avanzaban los minutos. Los aficionados venidos desde diferentes puntos de Inglaterra se impacientaban y consiguieron el premio a siete del final.

El estadio estalló de júbilo e incluso en la zona de prensa los periodistas de la selección inglesa no dudaron en celebrar la diana de Toone como si de una final se tratase viendo los minutos que quedaban para que el partido terminase. La ariete del Manchester United aprovechaba un error en el área pequeña y devolvía los gritos a un estadio que estuvo en silencio durante muchos minutos.