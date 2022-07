La selección española tiene un desafió complejo en cuartos de final. Las españolas se enfrentan a la anfitriona en el Falmer Stadium (21:00h) y necesitarán sacar su mejor versión si quieren clasificarse para semifinales como ya lo hicieran en 1997. El combinado español no estará solo en la ciudad costera de Brighton gracias a uno de los mayores fans de 'la Roja', el joven Liam Winhall.

[Eurocopa 2022 en directo, en La 1 y RTVE Play]

A sus 19 años, el chico natural de Norwich es un absoluto incondicional del combinado español y ha viajado a todos los partidos que han disputado las chicas de Vilda. Además, se hizo famoso en el Instagram y el Tik Tok de Teledeporte RTVE tras encontrarse esperando a las jugadoras en el hotel de concentración de Marlow después de viajar más de tres horas para verlas.

Allí fue donde conoció a nuestro equipo de RTVE y nos relató su historia. Empleado de un supermercado, Liam es un trabajador nato a su corta edad y utiliza sus ahorros para su afición más querida: el fútbol. Su hobbie le ha llevado a visitar cada estadio de la Premier League y ahora se ha enamorado de la selección y, en especial, de Alexia Putellas, jugadora a la que admira.

La idea inicial del seguidor británico era acudir a los partidos de la fase de grupos, pero su ilusión por seguir viendo a las futbolistas españolas le ha llevado a comprar una entrada para el partido ante la anfitriona y estará presente en el estadio de Brighton para disfrutar de las jugadoras una vez más.

Una de las preguntas más recurrentes en los últimos años es sobre el crecimiento del fútbol femenino y Liam no ha dudado. "La calidad de las jugadoras ha aumentado significativamente y me encanta lo amables que son con los aficionados", sonríe el joven.

"Estoy muy contento de haber elegido a España"

Los viajes tampoco son un problema para él a pesar de que su trabajo no le permite desplazarse cuando quiere. "No, no me importa viajar. He ahorrado dinero para este torneo y estoy muy contento de haber elegido ir a los partidos de España". Asimismo, destaca la amabilidad de los aficionados de nuestro país. "He conocido a españoles muy amables y el final de los partidos con ellos es increíble", señala.