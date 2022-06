La delantera de la selección española Jenni Hermoso se pierde la Eurocopa de Inglaterra. Así lo ha anunciado la Federación Española en un comunicado en el que desvela que la jugadora sufre "un esguince de grado dos del ligamento lateral interno de la rodilla derecha".

“�� OFICIAL I Jenni Hermoso causa baja en la concentración de la @SeFutbolFem



➕ Más información: https://t.co/aMK5G1k0KM#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/JfYlQ0v1Yg“ — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) June 14, 2022

Una pésima noticia para España que pierde para el europeo a una de sus jugadoras más decisivas ya que Jenni Hermoso es la máxima goleadora de la historia de la selección femenina.

"La internacional Jennifer Hermoso abandona la concentración de la Selección española femenina en la Ciudad del Fútbol y causa baja con vistas a los próximos partidos de preparación y la fase final de la EURO 2022 de Inglaterra", dice la nota.

Además, en las próximas horas, el seccionador Jorge Vilda anunciará quién es la jugadora elegida para sustituir a Jenni Hermoso.

La delantera madrileña lleva con molestias en la rodilla desde finales de mayo y no pudo participar en la Final de la Copa de la Reina con el Barcelona. Vilda la convocó con la esperanza de poder recuperarla pero las pruebas médicas han confirmado que Jenni no está bien y tiene que abandonar la concentradción tras no haber participado en ninguna de las dos sesiones de entrenamiento que España ha llevado hasta ahora.