El trabajo de Luis Nieto, el cocinero que cuida a la selección

La selección española está en buenas manos en esta Eurocopa, al menos en el sector culinario y en la alimentación de las futbolistas. El cocinero Luis Nieto lleva años dedícandose a mimar y cuidar a los profesionales del mundo del fútbol en nuestro país y ahora lo hace en la Eurocopa femenina que se celebra en tierras británicas.

Después de sacar billete para cuartos del final, la Federación organizaba una comida para los medios de comunicación desplazados a la capital londinense donde RTVE ha podido charlar con el cocinero de la selección española. Luis nos ha relatado el amor que siente por los fogones y el trabajo sin tregua que realiza diariamente para que todo esté a punto a la hora de coger fuerzas.

El cocinero ha estado trabajando tanto en la selección femenina como en la masculina y en categorías inferiores (sub 21 y sub 17). Asimismo, dentro de la RFEF tiene ya hecho un nombre y según la época del año le reclaman para un torneo u otro dependiendo de las necesidades de los futbolistas y del evento que vaya a disputarse.

"Me apasiona cocinar desde muy joven"

"Me llamo Luis Nieto Rodríguez y me apasiona cocinar", esas han sido las primeras palabras que nos ha dedicado el cocinero cuando le hemos preguntado quién era y por que había decidido dedicarse a esta profesión. "Le dedico tiempo y pasión, sino no podría hacer esto que hago porque son muchas horas al día", puntualiza.

El chef de 'la Roja' también nos ha radiografiado su día a día y las rutinas que sigue a la hora de realizar su trabajo. "Nos levantamos temprano porque el desayuno es muy temprano y tenemos que revisar con el hotel que todo esté como nosotros queremos", asegura.

Luis también sabe de la dificultad para organizar los horarios y el poco tiempo que tienen desde que termina una comida hasta que empieza otra. "Cuando terminamos con una ya enganchamos con la siguiente y al final terminamos muy tarde". Luis comenta que es un poco estresante, pero que supera con creces la pasión que siente hacia su trabajo.