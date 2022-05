El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha vuelto a defender su gestión al frente del organismo en la Asamblea General de la RFEF celebrada este lunes. Rubiales, insistió en que "no se puede sacar ninguna irregularidad" de su gestión y por eso se genera "mucho ruido" y un "debate basado en algo que no es cierto".

"Cuando no hay contenido entendemos que se cree un caldo de cultivo que genere expectación. Que haya mucho ruido cuando no se puede sacar ninguna irregularidad de la gestión. La Supercopa ha sido una tabla de salvación, hemos pasado de 120.000 euros a 40 millones, la mitad para el fútbol modesto", argumentó Rubiales.

Así se refirió el mandatario a las informaciones publicadas por El Confidencial, en las que se acusaba a Rubiales de presuntamente no haber aceptado una oferta de Catar para acoger la Supercopa porque aportaba menos beneficios económicos, o de presuntamente haber financiado un viaje privado a Nueva York con dinero de la RFEF.

"Es falso, las falsedades son difíciles defenderlas. Hubo una propuesta de Catar, que no fue perfeccionada porque estaba condicionada a la aceptación de los cataríes, no dieron el 'ok' y no hubo oferta. Es falso que hubo una oferta firme de Catar, si la hubieran aceptado en aquel momento era mejor. Cuando se crea una confusión y un debate basado en algo que no es cierto genera esa reprobación popular", explicó Rubiales.

"Se ha generado un estruendo alrededor de algo que es falso" Respecto ese viaje a Nueva York que, según El Confidencial, realizó con una pintora mexicana, la RFEF recalcó que cubrieron el viaje de tres federativos. "Es un viaje de trabajo con reuniones acreditadas, y nada más. Que alguien quiera mentir, pues mentirá, pero se ha generado un estruendo alrededor de algo que es falso, con un documento mutilado, para aparentar que ese viaje lo hago yo solo. Es falso. Rindo cuentas por mi trabajo, no por nada más", aseveró. Durante su intervención inicial en dicha Asamblea, Rubiales puso en valor el crecimiento del 280% en cuanto a presupuesto. "Hemos pasado de 3,2 millones a un presupuesto en fútbol femenino que ronda los 25 millones de euros. Hemos presupuestado 406 millones de euros, el año anterior a mi llegada era de 146 millones. En patrocinio pasamos de los 29-30 millones a los 83 del año pasado. En derechos de televisión hemos crecido más del doble, hasta 129", analizó el presidente. “��️ Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "En patrocinio hemos pasado de los 29 millones de euros a los 83 del año pasado. En TV, de los 61 a los 129".



➡️ "Las competiciones generaban 13 millones. Ahora, más de 47".#AsambleaRFEF pic.twitter.com/yH2psJSOON“ — RFEF (@rfef) May 30, 2022 "Hemos igualado a todas las federciones territoriales, era un reto. Había un reparto irregular y hemos tratado en tiempo récord que no haya una desigualdad en el trato. Hemos modernizado las competiciones, hemos generado 47 millones de euros, frente a los 13 millones anteriores", añadió sobre "los mejores números de la historia" de la RFEF, "con 32 millones de beneficio" que se dedicarán a un fondo de contingencia para el futuro. Así, Rubiales calificó de "exitoso y único" el balance de un modelo de gestión "que es referencia". "Nos convierte en un referente que puede pelear de tú a tú con la federación inglesa, la más potente de Europa", afirmó. “Somos un referente que puede pelear de tú a tú con la federación inglesa, la más potente de Europa“ "Tienen más ingresos que nosotros, pero sumamos una cantidad global de 440 millones de euros, números cada vez más cerca del fútbol inglés. Es justo poner de manifiesto lo que ha realizado esta junta directiva", recalcó. Rubiales valoró también el "futuro tremendo" del fútbol español, con la posibilidad de organizar el Mundial de 2030 junto a Portugal. "Somos prudentes, pero estamos muy ilusionados", confesó.