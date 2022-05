El Barcelona vuelve a reecontrarse con la senda del triunfo en casa gracias a los goles de Memphis y Aubameyang por partida doble ante un Celta de Vigo (3-1) con más juego que efectividad y que solo fue capaz de anotar por medio de Aspas.

[Así te hemos contado el Barcelona 3-1 Celta de Vigo de la Liga en RTVE.es]

Con este resultado, el Barcelona continúa en esa segunda posición y ya aventaja al tercero en siete puntos, aunque el cuadro hispalense tiene un partido menos. Por su parte, el Celta está en zona tranquila y terminará la temporada sin mayores apuros.

Un Celta más que salvado saltó al terreno blaugrana a ponerle las cosas más que difíciles a los de Xavi. El cuadro celeste dominó los primeros diez minutos y Aspas dispuso de una ocasión inmejorable ante Ter Stegen aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego previo. Sin embargo, el de Moaña iba a tener otra todavía más clara en la jugada siguiente.

El delantero vigués se plantó solo ante el meta alemán tras un error de la zaga, pero se durmió en los laureles y Araujo llegaba in extremis para cortar una jugada que posiblemente hubiese acabado en el primer gol del partido. Los visitantes avisaban y el Barcelona no terminaba de encontrarse cómodo en el terreno de juego.

A la media hora, los blaugranas iban a poner en práctica su condición de favorito con el tanto de Memphis. Dembelé tira un caño en banda derecha, cambia de ritmo, llega al área, cede para el neerlandés y el delantero dispara centrado, pero la pelota termina entrando en la portería defendida por Dituro.

Gallardo estuvo a escasos centímetros de empatar la contienda a diez del final y el propio jugador brasileño también disponía de un cabezazo en el corazón del área que atrapaba sin excesivos problemas Ter Stegen.

A escasos minutos del final, Aubameyang colocaba el segundo en el luminoso del Camp Nou tras aprovechar un rechace de la zaga gallega. El delantero gabonés dispara a la media vuelta dentro del área pequeña y la pelota besa las mallas en su decimosegundo tanto de la temporada.

Inicio eléctrico en la segunda mitad

No obstante, no iba a ser la última vez que el delantero del Barcelona perforase la portería. El ex jugador del Arsenal llegaba de segunda línea y ponía su doblete tras un pase de Dembelé a la frontal del área. El Barça comenzaba la segunda mitad con otro gol para terminar de sentenciar el partido.

El Celta no iba a rendirse tan fácilmente y Aspas acortaba distancias tras un error de Ter Stegen sacando la pelota jugada desde su área. El alemán regaló la pelota a Brais y el español cedía al gallego para que definiese ante el meta blaugrana. Asimismo, el conjunto 'celtiña' se quedaba con un futbolista menos por la roja directa a Murillo tras cometer falta ante Memphis en el pico del área cuando ya encaraba portería.

Araujo dio el susto a veinte del final y tuvo que retirarse en ambulancia tras un cabezazo con Gavi que no pasó a mayores a pesar de lo aparatoso de la jugada. De Jong pudo aumentar la renta, pero su cabezazo se marchó rozando el palo en el descuento.